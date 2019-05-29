موسوي:تغيير اللهجة في الكلام الأميركي أمر جيد لكنه ليس كافيا بشكل دائم

رأى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ​عباس موسوي​ ان "تغيير اللهجة في الكلام الأميركي أمر جيد لكنه ليس كافياً بشكل دائم". وأكد ان "المطلوب أن يؤدي تغيير اللهجة في الكلام إلى تغيير في النهج وإلا فلن نقيم اعتباراً لذلك".

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