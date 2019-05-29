خطف سوري في المدينة الصناعية في زحلة

أفادت معلومات ​صحفية​ بان مجهولين يستقلون سيارتين الاولى نوع تاهو سوداء، والثانية فان ابيض، خطفوا عند الحادية عشرة ليلا، محمد.ع (سوري - مواليد 2002) بالقرب من محطة البحنيني في المدينة الصناعية في زحلة، من دون معرفة ملابسات الحادثة. وقد باشرت ​القوى الامنية​ تحقيقاتها.

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