الجمهورية: ساترفيلد أبلغ لبنان أنه متفائل ونبه لضرورة الانتباه للوطن

كشفت مصادر حكومية لصحيفة "الجمهورية" أنّ "مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد أبلغ إلى لبنان أنّه متفائل، وأنّ هناك تقدّمًا في تثبيت المفاوضات بملف الحدود البحرية والبرية، لكنّه حتى الساعة لم يصل إلى نتيجة نهائية، وعندما يصل إليها فإنّه سيبلِغها إلى لبنان".
ولفتت إلى أنّ "ساترفيلد أبلغ لبنان أنّ الولايات المتحدة الأميركية لا تريد من الإيرانيين إساءة فهم أو عدم تقدير مدى تصميمها إذا أخطأت إيران"، مبيّنةً أنّ "ساترفيلد نبّه المسؤولين اللبنانيين إلى ضرورة الانتباه إلى بلدهم وعدم السماح لأيّ جهة من استخدامه رسائل لمصالح خاصّة".
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