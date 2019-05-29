إجتماع في بلدية زغرتا- إهدن بحث في أزمة النفايات بعد إقفال مكب عدوة

عُقد اجتماع في بلدية ​زغرتا​- إهدن مع ​الجمعيات الأهلية​، يهدف إلى متابعة إدارة ​النفايات​ وتحديد خطوات تخطّي الأزمة الطارئة اثر إغلاق مكب النفايات في عدوة، وهو المكبّ الّذي تستخدمه منطقة زغرتا وغيرها لرمي نفاياتها، علمًا أنّ لا بديل له، ممّا يشكّل معضلة كبيرة لزغرتا و​القضاء​.

تخلّل الإجتماع عرض لشرح الأزمة، وللحملة الّتي تشرك المواطن في تحمّل المسؤوليّة، ودوره وضرورة التعاون بين المجتمع المحلي والبلدية للحدّ من آثار هذه الأزمة الطارئة.

وقد قدّم المشاركون، الإقتراحات الّتي قد تساهم في تقليص حجم النفايات وتخفيف عبء تصريفها المادي. كما أبدوا استعدادهم للمساعدة في نشر المعلومات كلّ ضمن نطاق سكنه، دون أن ينتسبوا إلى فريق ​العمل التطوعي​، وأن يحفّزوا الشبيبة على الإنضمام إلى الفريق الّذي تعمل البلدية على تشكيله، لزيارة البيوت السكنية والمؤسسات التجارية والمدارس، من أجل التوعية على ضرورة فرز النفايات بأنواعها كافّة، وتقليص حجمها وإرشادهم على الطرق السليمة للحدّ من الأزمة الّتي تمرّ فيها المنطقة والقضاء.