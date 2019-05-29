السيد: إستخدام عبارة "ترسيم الحدود" خطأ استراتيجي يرتكبه لبنان

ركّز النائب ​جميل السيد​، تعليقًا على خبر أنّ "مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ​ديفيد ساترفيلد​ نقل موافقة ​إسرائيل​ على طرح ​لبنان​ بشأن ​ترسيم الحدود​"، على أنّ "استخدام عبارة "ترسيم الحدود"هو خطأ إستراتيجي يرتكبه لبنان، وتشكيك بشرعية حدودنا الدولية".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، بالنسبة إلى الحدود البحرية، إلى أنّ "ثمّة قوانين دولية واضحة تحدّدها. المطلوب إنسحاب إسرائيل من نقاط تحتلّها، "مش نعزم الدب على كَرْمِنا".