أفادت غرفة التحكم المروري بأن كتل هوائية حارة نسبياً تسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط.
وتوقعت ان يكون طقس اليوم مشمسا مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الساحل التي تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض نسبة الرطوبة.
كما توقعت اني كون طقس الغد مشمسا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الساحل، أما الجمعة فيكون غائم جزئياً إلى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها الموسمية .
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