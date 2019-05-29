حواط دعا مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان للاسراع بإصلاح الاعطال في بلدات ساحل قضاء جبيل

طالب النائب زياد الحواط وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بالاسراع في اصلاح الاعطال، نظرا لاستمرار انقطاع المياه عن معظم بلدات ساحل قضاء جبيل التي تعاني الشح بسبب تأهيل قنوات الري التي تربط نهر ابراهيم بجبيل وعمشيت منذ أكثر من 3 أشهر، وما ينتج عن هذا الامر من أضرار هائلة على المزارعين والمزروعات.
ودعا حواط في بيان، المعنيين الى تحمل مسؤوليتهم وإصدار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بياناً مفصلاً لوضع المزارعين على حقيقة ما يجري ومراحل التأهيل، لان المزارعين والاهالي الذين يعيشون أوضاعا اقتصادية سيئة نتيجة الوضع المتأزم في البلاد لا يمكنهم تحمل أيضا تكاليف إضافية لتأمين المياه وشراء صهاريج لري مزروعاتهم ومنتجاتهم مما يكبدهم أعباء هائلة أو تلف للمزروعات.
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