متطوعو الدفاع المدني بالجنوب أعلنوا ووقف تنفيذ المهمات

اعلن ​متطوعو الدفاع المدني​ مركز ​النبطية​ الاقليمي في ​الجنوب​ في بيان بعد اجتماع لكافة متطوعي المراكز المنتشرة على مساحة الجنوب، وقف تنفيذ المهمات والانقطاع عن الدوام في كافة المراكز معلنين المزيد من التصعيد حتى الحصول على كل حقوقهم واقرار تثبيتهم.

واعتبروا ان هذه هي خطوة اولية من خطوات الالف ميل التي سيخطيها المتطوعون مناشيدين نواب ووزراء المنطقة وكل القوى الفاعلة ان تدعمهم في مطالبهم وما هو حق لهم