أفاد مراسل "النشرة" في ​بعلبك​ بأنّ "سيارة مجهولة أقدمت على إلقاء جسم غريب (​قنبلة​ صوتية أو بوند تي ان تي) قرب مسجد السيدة خديجة، أثناء إحياء ​ليلة القدر​ في ​الشراونة​ قرب الميتم، دون حدوث أيّ ضرر".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: سيارة مجهولة ألقت جسما غريبا ليلا قرب مسجد بالشروانة ولا أضرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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