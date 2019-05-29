التيار والقوات والكتائب والطاشناق يرفضون القانون المقترح لاتحاد طلاب الجامعة اللبنانية

اثنت القطاعات والمصالح الطالبية في الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية والطاشناق والتيار الوطني الحر على توجه إدارة الجامعة اللبنانية لإجراء انتخابات طالبية في مختلف الكليات بعد غياب 11 سنة.
ودعا المجتمعون في بيان بعد لقاء في الأمانة العامة للتيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي لبحث موضوع الإنتخابات الطالبية والقانون الإنتخابي للهيئات الطالبية والإتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية، إلى إجراء انتخابات الهيئات الطالبية في الكليات خلال العام الجامعي 2019-2020 وعدم ربط الموضوع بإقرار قانون الإتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية.
كما دعا المجتمعون مجلس الجامعة إلى اتخاذ قرار بإعادة العمل السياسي داخل الكليات والفروع. ورفضوا المسودة المطروحة لقانون انتخابات المجلس الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية لما فيه من شوائب وملاحظات.
وطالب البيان مجلس الجامعة اللبنانية إلى إشراك الطلاب في جلسات نقاش قانون الإتحاد الوطني لطلاب الجامعة. كما ابقى المجتمعون اجتماعاتهم مفتوحة بغية التواصل مع كافة الفرقاء المعنيين بهذا الموضوع.
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