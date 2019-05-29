الشرطة اليابانية تفتش منزل منفذ هجوم بسكين

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طوكيو: فتشت الشرطة اليابانية الأربعاء منزل منفذ عملية طعن في بلدة كاواساكي قبل يوم أدت إلى مقتل شخصين، أحدهما طفلة.

المهاجم البالغ من العمر 51 عامًا، والذي قالت الشرطة إنه يُدعى ريوشي إيواساكي، طعن نفسه حتى الموت خلال الهجوم، ولا تزال دوافعه غير معروفة.

صباح الأربعاء قامت الشرطة بتفتيش منزله غير البعيد عن مكان الهجوم الذي نفذه صباح الثلاثاء، وصادرات مواد غير محددة، وفق شبكة إن.إتش.كي العامة.

وذكرت وسائل إعلام محلية إن إيواساكي كان يقيم مع أقارب في الثمانينات من العمر من دون كشف أي تفاصيل أخرى. ولم تدل الشرطة بأي تعليق حول التحقيقات، وامتنعت عن تقديم أي معلومات أخرى حول المهاجم.

وقع الهجوم في البلدة الواقعة في جنوب طوكيو صباح الثلاثاء، وأدى إلى مقتل شخصين - تلميذة عمرها 11 عامًا ورجل عمره 39 عامًا، هو أب لأسرة. وأصيب 17 شخصًا آخرين بجروح، غالبيتهم من الأطفال، وفق السلطات.

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خلال الهجوم تسلل إيواساكي وراء تلاميذ مدرسة كاريتاس غاكوين، بينما كانوا ينتظرون الحافلة المدرسية، وبدأ بضربهم عشوائيًا بسكاكين كان يحملها في يديه، قبل أن يطعن نفسه في العنق حتى الموت.

لكن بحلول صباح الأربعاء كان القليل من التفاصيل قد تكشف بشأن المهاجم ودوافعه، فيما قال عدد من الجيران لوسائل إعلام محلية إنهم لا يعرفون الكثير عن الرجل.

وقالت إحدى الجارات لوكالة كيودو للأنباء إن إيواساكي وجّه إليها التحية الصباحية قبل 40 دقيقة على تنفيذه الهجوم، في تفاعل وصفته بغير العادي.

وقال رجل أخبر إنه كان أستاذ إيواساكي في المدرسة الثانوية عندما كان في الـ14 من العمر لشبكة إن.إتش.كي إنه لم يكن "فتى يملك صفات تميّزه عن الآخرين". أضاف: "كان يلهو مع رفاقه بمرح، لكنه لم يهاجم أحدًا بعنف".

في أعقاب الهجوم أعلنت الحكومة اليابانية أنها ستنظر في اتخاذ تدابير لضمان سلامة الأطفال لدى توجههم من وإلى المدرسة.

وتسجل اليابان إحدى أدنى معدلات الجرائم العنيفة بين الدول المتقدمة، ومن الشائع أن يتوجه الصغار على متن حافلات عامة من وإلى المدرسة.

أثار هذا الهجوم صدمة في اليابان، وخصوصًا بسبب القيود المشددة على حيازة السلاح. وصباح الأربعاء كان الناس لا يزالون يصلون إلى مكان الهجوم لوضع الزهور وسواها لتكريم الضحيتين. وستبقى مدرسة كاريتاس مغلقة طيلة الأسبوع. وقال المسؤولون الثلاثاء إنهم سيقدمون المساعدة النفسية إلى التلاميذ بعد الهجوم.

