أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن مستشار الرئيس الأميركي المكلف لخطة السلام الإسرائيلية-الفلسطينية، جاريد كوشنر، سيزور المغرب والأردن، قبل أن يتجه إلى إسرائيل، خلال الأسبوع الجاري.
وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيقوم بزيارة إلى المغرب والأردن وإسرائيل برفقة "ذراعه الأيمن" جايسون غرينبلات، والممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران في الخارجية الأميركية، براين هوك.
ولم يعط المسؤول أي إيضاحات أخرى حول اللقاءات المرتقبة.
وسيزور كوشنر، الذي كلفه الرئيس الأميركي منذ سنتين بالتوصل إلى "اتفاق نهائي" بين الإسرائيليين والفلسطينيين، اعتبارا من 1 يونيو مونترو في سويسرا، ثم لندن، حيث سيشارك في الزيارة التي يقوم بها ترامب إلى بريطانيا.
ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الشق الاقتصادي من خطة السلام الأميركية، التي تعرف إعلاميا باسم "صفقة القرن"، خلال مؤتمر المنامة في 25 و26 يونيو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر "جولة عربية" لكوشنر لبحث خطة السلام الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.