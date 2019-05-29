شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصحة بالبرلمان تناقش خطورة إدمان الألعاب الالكترونية على الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن أبو العلا عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن لجنة الصحة أثارت خلال الأسابيع الماضية مشكلة إدمان الألعاب الإلكترونية وتأثيرها على الصحة النفسية للطفل، ومن المقرر انعقاد مجموعة من الجلسات لاستكمال مناقشة هذا الملف بالتزامن مع إعلان منظمة الصحة العالمية اعتبار الإفراط فى استخدام الكمبيوتر وألعاب الفيديو مرضا.

وأكد أبو العلا، أنه من الصعب إصدار تشريع، أو قانون يحظر استخدام الألعاب الإلكترونية للأطفال، ولفت إلى أننا نحتاج لخلق حالة من الوعى داخل المجتمع بخطورة الافراط فى استخدام الكمبيوتر، وأضاف :"حظر الألعاب الإلكترونية أمر غير ممكن، وفى حال حظرها سيتمكن الهاكرز من تخطى الحظر، لذا فأن الأفضل هو رفع الوعى داخل المجتمع بخطورة هذا الأمر".

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية، وافقت فى الإصدار الحادى عشر من التصنيف الدولى للأمراض، على اعتبار الإعياء والإفراط فى استخدام التكنولوجيا مرضًا، إذ وصفت الاضطرابات النفسية، مثل التعب والإدمان، بأنها "متلازمة الإعياء" وفق صيغة الإصدار الجديد.