انت الان تتابع تفاصيل خبر فرنسا لديها مؤشرات على استخدام سلاح كيماوي في إدلب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 29 مايو 2019 08:49 صباحاً - قالت فرنسا، أمس الثلاثاء، إن ثمة دلائل على استخدام قوات النظام السوري مواد كيماوية ضد المدنيين في شمال غرب البلاد، لكن لا تزال بحاجة للتحقق منها.

وذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، للجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي: "لدينا مؤشر على استخدام الأسلحة الكيماوية في إدلب، لكن لم يجر التحقق منه حتى الآن".

وأضاف: "نحن حذرون لأننا نعتقد بأن استخدام الأسلحة الكيماوية لا بد أن يكون مؤكداً وفتاكاً قبل أن نتحرك"، وفقاً لوكالة "رويترز".

Advertisements

وكانت الولايات المتحدة قالت في 23 مايو، إنها تلقت تقارير عديدة بدت متسقة مع مظاهر التعرض لأسلحة كيماوية بعدما شنت قوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد هجوماً على معقل المعارضة.

كما هددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، سابقاً، رئيس النظام السوري بشار الأسد، بـ"الرد المناسب" في حال التأكد من أنباء شنِّه هجوماً كيماوياً جديداً.

وفي 14 أبريل 2018، أعلنت واشنطن وباريس ولندن شنَّ ضربة ثلاثية على أهداف سورية؛ رداً على استخدام أسلحة كيماوية في مدينة دوما، بالغوطة الشرقية لدمشق.

وفي السابع من الشهر ذاته استخدم النظام السوري أسلحة كيماوية في هجوم على دوما، أسفر عن مقتل 78 شخصاً وإصابة مئات، وفق مصادر طبية محلية.