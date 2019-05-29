انت الان تتابع تفاصيل خبر واشنطن تدرس وقف تدريب طياري تركيا على مقاتلات "إف - 35" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 29 مايو 2019 08:49 صباحاً - تدرس الولايات المتحدة الأمريكية تعليق تدريب الطيارين الأتراك على استخدام طائرات إف35.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر أمريكية قولها، إن دراسة واشنطن تعليق تدريب الطيارين الأتراك "جاء على خلفية خطط أنقرة للحصول صفقة صواريخ إس 400".

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، مطلع أبريل الماضي، إرسال المقاتلتين "إف 35" المملوكتين لتركيا إلى قاعدة "لوكا" بولاية أريزونا الأمريكية.

وقالت واشنطن حينها إنها مستمرة في تدريب الطيارين الأتراك في قاعدة "لوكا" دون تغيير، والتي من المقرر أن تستغرق مدة تتراوح بين عام إلى عامين.

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وأدّى شراء أنقرة صواريخ "إس-400" الروسيّة عام 2017 إلى توتير العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، العضوتين في حلف شمال الأطلسي.

وتعارض الولايات المتحدة بشدّة حيازة أنقرة المنظومة الروسية، وتُخيِّرها بين هذا النظام الروسي ومقاتلات "إف-35" الأمريكية التي ترغب تركيا في شراء مئة منها، في حين تقول الأخيرة إن واشنطن تماطل في تسليمها "إف-35" ما دفعها إلى اللجوء إلى الخيار الروسي.

وتخشى الولايات المتحدة من أنّ التكنولوجيا المستخدمة في نظام إس-400 يُمكن أن تُستخدم في جمع بيانات تقنيّة عن الطائرات العسكريّة التابعة لحلف الأطلسي الذي تنتمي إليه تركيا، ما قد يسمح بوصول روسيا أيضاً إلى تلك البيانات.

وفي حال نفّذت تركيا اتّفاقها مع موسكو يُمكن أن تُعاقَب بموجب قانون أمريكي ينصّ على فرض عقوبات اقتصاديّة على أيّ دولة توقّع عقود تسليح مع شركات روسية.