شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش التركي يشن ضربات على شمال العراق والان مع التفاصيل

قالت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء، إنها أنزلت قوات خاصة في منطقة جبلية ضمن عملية جديدة ضد مسلحين يتمركزون على الحدود شمال العراق.

وذكرت الوزارة في بيان أن العملية انطلقت بضربات للمدفعية والطيران بعد ظهر أمس الإثنين، ثم بدأت فرق القوات الخاصة مهامها مساء اليوم ذاته.

وأضافت أن العملية استهدفت منطقة هكورك الواقعة عبر الحدود من أقصى جنوب شرق تركيا وأيضاً على الحدود مع إيران. ويتمركز حزب العمال الكردستاني في شمال العراق خاصة في منطقة قنديل جنوبي هكورك.

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وعرض مقطع مصور نشرته الوزارة طائرات هليكوبتر وهي تُنزل قوات خاصة في منطقة جبلية. كما نشرت الوزارة صوراً لإطلاق قذائف مدفعية ولجنود مسلحين بالبنادق وهم يتفقدون جوانب التلال.

وأعلنت الوزارة لاحقاً اليوم الثلاثاء "تحييد" تسعة متشددين حتى الآن ضمن هذه العملية. ويستخدم لفظ "تحييد" للإشارة إلى من سقطوا قتلى أو مصابين أو جرى اعتقالهم.

وأضافت أنه جرى تدمير مخابئ ومستودعات الذخيرة بضربات جوية في قنديل ومنطقة زاب المجاورة لها.

ولم يعلق حزب العمال الكردستاني حتى الآن على هذه العملية.