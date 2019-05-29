شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر أمريكية: ردنا سيكون عنيفا وقاسيا على إيران والان مع التفاصيل

ذكرت مصادر أمريكية أن التهديد الإيراني في الخليج ذو مصداقية، مشيرةً إلى أن رد الولايات المتحدة سيكون قاسياً وعنيفاً "إذا أخطأت إيران في حساباتها".

ونقلت صحيفة القبس الكويتية اليوم الأربعاء عن مصادر التي لم تكشفها "لسنا متخوفين من شركاء إيران وخلاياها في المنطقة، لكننا نخشى سوء تقديرهم للموقف والرعونة بالتسرع بهجوم على أمريكا، أو مصالحها في الخليج لأن ردنا سيكون سريعاً وقاسياً وعنيفاً جداً ضد الإيرانيين مباشرةً وليس ضد شركائهم في المنطقة فحسب، فنحن سئمنا ادعاء إيران أن لا بصمات تدينها هنا وهناك، نحن نعلم من يأتمر بأمر إيران وفي حال أي تصرف خطأ سيكون ردنا رادعاً وسريعاً على إيران".

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وأضافت المصادر "الموضوع جاد وغير مطمئن، والمعلومات الموثوقة التي لدينا تؤكد نية إيران من خلال شركائها افتعال أزمة محدودة تحديداً في العراق، بإمكاننا أن ننتظر هذا الفعل ونتحمل بعض الأضرار المدروسة لنرد بعدها على إيران، لكننا لا نود التأجيج".

وأكدت المصادر أن لا نية لتخفيف العقوبات على إيران، في حل وسط.

وقالت: "حملة الضغط الموجهة ضد إيران لا مجال فيها لأي تراجع، بل على العكس ستشتد أكثر ما سيخفف العقوبات هو شيء واحد فقط، جلوسهم إلى طاولة المفاوضات والاقتناع بأن يتحدثوا بجدية عن رغبتهم في يصبحوا دولة مسؤولة في المنطقة، والرئيس ترامب بين بوضوح رغبته في التفاوض".