شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين الحملة الشاملة لرفع المخلفات بمديرية المكلا والان مع التفاصيل

برعاية محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، دشنت ظهر يوم الثلاثاء الحملة الشاملة لتنظيف ورفع المخلفات الصلبة بمديرية المكلا بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (unops) وبتمويل من البنك الدولي وبالتنسيق والتعاون مع صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت وتنفيذ مؤسسة المجد للتجارة والمقاولات .

الحملة التي تهدف إلى تحسين مظهر المدينة والتخلص من المخلفات عن طريق نقلها إلى المقلب الخاص لتجميع المخلفات بمنطقة الغليلة تصل تكلفتها بكل مراحلها مع الأعمال الأخرى المتعلقة بتأهيل وتسوية المقلب إلى 3 مليون دولار . ستشمل رفع مخلفات تصل إلى 300 الف متر مكعب ، حيث سيتم البدء بـ ( 100) الف متر مكعب كمرحلة أولى ويمكن الوصول للكمية الكاملة المعتمدة (300 الف) متر مكعب .

خلال تدشين الحملة بجانب ملعب بارادم بالمكلا ، أكد مدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس عوض بن هامل أهمية الحملة في مساعدة السلطة المحلية بالمديرية وصندوق النظافة في رفع المخلفات الصلبة من جميع مناطق مديرية مدينة المكلا بعد تراكم المخلفات طيلة السنوات الماضية .

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من جانبه أوضح ممثل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالمكلا أحمد وهيب الميسري ، بأن الحملة ستستمر لشهرين وستعمل في مساحة تبلغ (300) متر مكعب في عموم مديريات مدينة المكلا التي قسمت لأربعة مربعات، المربع الأول يضم مناطق المكلا والشرج والديس والمربع الثاني يضم المنطقة الممتدة من جولة الكتاب إلى المساكن والمرحلة الثالثة من فوة القديمة إلى بروم والمربع الرابع المنطقة الشرقية لمدينة المكلا بويش وروكب.

وافاد مدير عام صندوق النظافة والتحسين المهندس فهمي عبدالهادي بن شبراق أن الحملة تشمل إلى جانب رفع المخلفات وتأهيل مقلب الغليلة حيث سيتم نقل المخلفات وتوفير معدات وآليات لمدة 6 اشهر داخل المقلب .

حضر التدشين مدير عام الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد باخلعة .