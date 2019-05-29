شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع كبار موردي المشتقات النفطية بحضرموت والان مع التفاصيل

شهدت شركة النفط بساحل حضرموت، الثلاثاء، اجتماعا هاما لمناقشة دراسة آلية العمل الجديدة لتوريد المشتقات النفطية التي أقرتها اللجنة الاقتصادية ، والاشتراطات الجديدة اللازمة لمنح تراخيص توريد ودخول السفن النفطية.

وضم الاجتماع كبار موردي المشتقات النفطية بالمحافظة، ومندوبين وممثلين عن كبار الشركات المحلية المستوردة للمشتقات النفطية من الخارج عبر فرع الشركة بساحل حضرموت.

خلال الاجتماع، أكد المشاركون على أهمية أن تقوم اللجنة الاقتصادية بمراجعة المدة الزمنية التي حددتها للقيام بالمصارفة المالية ضمن آليتها الجديدة والتي تمتد لنحو شهراً وذلك مراعاة لضعف ومحدودية قدرة الخزن في منشآت الخزن الاستراتيجي التابعة للشركة في المكلا.

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وشدد الاجتماع، على ضرورة أن تتعاطي اللجنة الاقتصادية مع المعطيات الخاصة بوضع المنشآت الخزن النفطية بالمكلا والتي لا تزيد عن (10) الآف طن من مادة البترول، ونحو (20) ألف طن لمادة الديزل. الأمر الذي يقضي بأن يتم توريد بواخر نفطية بصورة أسبوعية حتى يتمكن فرع شركة النفط بساحل حضرموت من تغطية احتياجات السوق المحلي من المحروقات. ناهيك عن أن مواصفات أرصفة ميناء المكلا، لا تجعله قادراً على استقبال بواخر النفط ذات الاحجام الكبيرة.

وأوضح الاجتماع، أن تطبيق العمل بالآلية الجديدة للجنة الاقتصادية دون إعادة النظر في طول الفترة الزمنية للمصارفة المالية، سيؤدي إلى خلق عجز تمويني في المحروقات لفترة زمنية تصل لأكثر من أسبوعين في كافة مناطق النطاق الجغرافي لعمل فرع شركة النفط بالساحل الذي يشمل كل من ساحل حضرموت والوادي ومحافظة شبوة.

وناشد المجتمعون اللجنة الاقتصادية ، إلى الأخذ بعين الاعتبار هذه الأمور وضعف السعة التخزينية للمنشآت النفطية بالمكلا، والعمل على تقليص فترة المصارفة المالية إلى أسبوعين بدلاً من الفترة المُحددة التي تصل إلى شهر.

داعين إياها لإيفاد أحد ممثليها إلى المكلا والالتقاء بقيادات فرع الشركة والتجار الموردين للمشتقات النفطية لمناقشة أفضل السبل لإزاحة العوائق والصعوبات التي تقف أمام تطبيق آلية العمل الجديدة التي أقرتها اللجنة.