وأوضحت أنَّ "تحرِّيات مكتب تحقيق المُحافظة قادت إلى إقدام المُتَّهم على التلاعب بأسماء الأشخاص وإحلال أسماء غير مُستحقَّةٍ مكان أخرى مُستحقَّةٍ، وإنجاز معاملاتٍ قبل مواعيد إنجازها وإتمام معاملات قبل مراجعة أصحابها".
وتابعت انَّ "عمليَّة الضبط التي نفَّذتها ملاكات المكتب أسفرت أيضاً عن ضبط (366) معاملة واستمارات البيانات السنويَّة ومرافقاتها استمارة الدخل البديل العائدة لـ(293) مواطناً داخل المكتبة العائد للمُتَّهم".
واكدت الهيئة ان "المتهم سيق صحبة المُبرزات الجرميَّة المضبوطة إلى قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق، استناداً إلى أحكام المادَّة (240) عقوبات".
كانت هذه تفاصيل خبر النزاهة تضبط مسؤولاً في الرعاية الاجتماعية متلبساً بتسيير معاملاتٍ غير أصوليةٍ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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