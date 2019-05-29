النزاهة تضبط مسؤولاً في الرعاية الاجتماعية متلبساً بتسيير معاملاتٍ غير أصوليةٍ

دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أشارت إلى "تمكُّن ملاكاتها في محافظة بابل من ضبط المُتَّهم مُتلبِّساً بإخراج المُعاملات خارج الدائرة يومياً، وتنظيمها بشكلٍ غير أصوليٍّ داخل مكتبةٍ عائدةٍ إليه تقع في أحد أحياء المحافظة مقابل مبالغ نقديَّةٍ".وأوضحت أنَّ "تحرِّيات مكتب تحقيق المُحافظة قادت إلى إقدام المُتَّهم على التلاعب بأسماء الأشخاص وإحلال أسماء غير مُستحقَّةٍ مكان أخرى مُستحقَّةٍ، وإنجاز معاملاتٍ قبل مواعيد إنجازها وإتمام معاملات قبل مراجعة أصحابها".

وتابعت انَّ "عمليَّة الضبط التي نفَّذتها ملاكات المكتب أسفرت أيضاً عن ضبط (366) معاملة واستمارات البيانات السنويَّة ومرافقاتها استمارة الدخل البديل العائدة لـ(293) مواطناً داخل المكتبة العائد للمُتَّهم".



واكدت الهيئة ان "المتهم سيق صحبة المُبرزات الجرميَّة المضبوطة إلى قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق، استناداً إلى أحكام المادَّة (240) عقوبات".