وأضاف: "الأفراد الذين يقفون وراء هذا النشاط قدّموا أنفسهم كإعلاميين أو أشخاص آخرين وحاولوا الاتّصال بصانعي السياسات والصحافيين والأكاديميين والمعارضين الإيرانيين وشخصيات عامة أخرى".
وأوضح أن "الحسابات المزوّرة التي ادعت أن مواقعها في الولايات المتحدة أو أوروبا أدارت صفحات أو مجموعات وانتحلت شخصيات مؤسسات إعلامية موجودة في الشرق الأوسط".
وذكرت متحدثة باسم "تويتر" أن الموقع أزال مطلع مايو الجاري شبكة مكونة من 2800 حساب غير حقيقي، وأضافت: "تحقيقاتنا في هذه الحسابات مستمرة".
ووفقا لشركة "فايرآي" ومقرها كاليفورنيا، فإن شبكة حسابات باللغة الإنجليزية على وسائل التواصل الاجتماعي انتحلت شخصيات متعددة تمّ تشغيلها "للترويج للمصالح السياسية الإيرانية".
وقالت الشركة: "بالإضافة إلى استخدام شخصيات أمريكية مزيفة تبنت مواقف سياسية تقدمية ومحافظة على حد سواء، انتحلت بعض الحسابات شخصيات أمريكية حقيقية تشمل بعض المرشحين الجمهوريين الذين خاضوا انتخابات مجلس النواب عام 2018".
وأشارت إلى أن "هذه الشبكة شاركت مواد منشورة في وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية، كما أنها شنّت حملات ضغط على إعلاميين لتغطية مواضيع معينة، ويبدو أنها نظمت مقابلات سياسية في الولايات المتحدة وبريطانيا".
كانت هذه تفاصيل خبر 'فيسبوك' و'تويتر' يحذفان آلاف الصفحات 'المرتبطة بإيران' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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