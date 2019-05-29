خليل يطالب البارزاني بالعمل على تحويل سنجار الى محافظة

وقال خليل الذي يشغل منصب قائممقام قضاء سنجار، في بيان تهنئة بمناسبة انتخابات بارزاني رئيسا للاقليم، وتلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ان نيجرفان أدريس ملا مصطفى بارزاني، يمثل الجيل الثالث من رموز عائلة بارزاني الخالدة والحزب الديمقراطي الذي ناضل من اجل القضية الكردية وارسى دعائمها"، مبينا انه "يمتلك مقومات القيادة الفذة التي سار على نهجها الزعيم الخالد ملا مصطفى بارزاني، وزعيم الامة الكردية مسعود بارزاني، ويمتلك الشجاعة والحكمة والدبلوماسية ما يؤهله بقيادة الاقليم الى بر الامان وتحقيق كل تطلعات الشعب الكردي الذي يستحق الكثير".وعبر خليل عن ثقته بان "يعمل بارزاني على تذليل المشكلات بين الحكومة الاتحادية والاقليم وتطبيق القانون والدستور وخاصة المادة 140 التي ستكون واحدة من اهداف واسباب الاستقرار في العراق، والعمل لاعادة النازحين الى مناطقهم واعمارها"، مطالبا اياه بـ"العمل على تحويل مناطق المكون الايزيدي المظلوم (سنجار) الى محافظة بالتعاون مع حكومة المركز، وكما تستحق ويستحق اهلها".

وصوت برلمان إقليم كردستان، امس الثلاثاء، على نيجيرفان بارزاني رئيساً للإقليم وسط رفض من كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة الجيل الجديد وبعض الاحزاب المعارضة.

