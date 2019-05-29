مستشار الأمن القومي الأمريكي: من "شبه المؤكد" أن إيران تقف خلف الهجوم على السفن قرب المياه...

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه من "شبه المؤكد" أن إيران تقف خلف الهجوم على السفن قرب المياه الإقليمية للإمارات، مشيرا إلى أنه من الواضح أن الهجوم على الناقلات كان بألغام بحرية زرعتها إيران.
وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، في تصريحات صحفية خلال زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، أن أنشطة إيران التخريبية قد تؤدي إلى رد قوي جدا من الولايات المتحدة، مضيفا أن هجوما آخر فاشل على ينبع كان في وقت الهجمات على الناقلات.
وأوضح بولتون أن الإدارة الأمريكية تتشاور عن كثب مع حلفائها في المنطقة وتحاول أن نتحلى بالمسؤولية في الرد على أنشطة إيران ووكلائها في الخليج.
وتابع مستشار ترامب للأمن القومي الأمريكي، أن الإمارات والسعودية والولايات المتحدة متفقون على أولوية وخطورة سعي إيران نحو السلاح النووي.
وتعرضت 4 سفن شحن تجارية مدنية من جنسيات عدة، في الـ12 من الشهر الجاري لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة.
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