فيديو.. كلوب يختار أفضل مباراة شاهدها في حياته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شدد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـليفربول أن مواجهة فريقه لبرشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم تعد أفضل لقاء شاهده في مسيرته.
وكان ليفربول خاض هذا اللقاء وهو خاسر في الذهاب 0-3، ليحقق "ريمونتادا" تاريخية ويفوز إيابا بنتيجة 4-0.
وأوضح كلوب خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده، الثلاثاء، أن أكثر ما أعجبه في هذا اللقاء روح اللاعبين.
يذكر أن ليفربول يستعد لخوض نهائي البطولة أمام توتنهام يوم السبت المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد.
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