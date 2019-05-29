21 خرقا حوثيا لهدنة الحديدة في 24 ساعة

واصلت مليشيا الحوثي الانقلابية خروقاتها للهدنة الإنسانية المدعومة من الأمم المتحدة في محافظة الحديدة، غربي اليمن، وذلك بشن هجمات واسعة على مواقع القوات المشتركة.

وقال مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية" إن الانتهاكات الحوثية للهدنة بلغت 21 خرقاً في مدينة الحديدة وبلدة الجاح، خلال أقل من الـ24 ساعة الماضية.

وكان التحالف العربي قد كشف، الإثنين، أن الخروقات الحوثية للهدنة بلغت 4 آلاف و735 انتهاكاً لقرار وقف إطلاق النار المبرم في مشاورات السويد، منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ووفقاً للمصدر، فقد شنت المليشيا هجوماً في محيط المدن المكتظة بالسكان في الريف الجنوبي للحديدة، وذلك بعد نحو أسبوعين من الإعلان عن مزاعم إعادة الانتشار للمرحلة الأولى في ميناءي الصليف ورأس عيسى.

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وأضاف المصدر أن ألوية العمالقة بالجيش اليمني أفشلت الهجوم العنيف لمليشيا الحوثي، والذي كان يستهدف السيطرة على مواقع بلدة "بني مغازي" الواقعة بين مديريتي حيس والجراحي، وذلك بعد أيام من القصف العنيف والمستمر، تمهيداً لتقدم مجاميعها.

وأشار المصدر إلى أن المليشيا تلقت صفعة كبيرة خلال كسر الهجوم، وتكبدت خسائر بشرية ومادية فادحة أربكت حساباتها وخططها للتقدم نحو مدينة حيس المكتظة بالسكان.





وفي جبهة أخرى، صدت قوات الجيش اليمني هجوماً واسعاً لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران استهدف 5 مواقع مهمة في مديرية "حيفان" جنوبي تعز.

وأوضح المصدر أن مليشيا الحوثي تشن منذ يومين قصفاً عشوائياً على قرى الأعبوس، في محاولة للتوغل صوب بلدة طور الباحة بعد دفعها بنحو 6 دوريات تقل مقاتلين من جبهة كرش الراهدة المحاددة لتعز ولحج.

ووفق المصدر ذاته، أسفرت المعارك عن مقتل وإصابة العشرات بصفوف مليشيا الحوثي، التي تحاول تحقيق تقدم انتحاري في الأجزاء الجنوبية لحيفان، واستعادة مواقع فقدتها بوقت سابق.