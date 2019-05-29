الان تتابع التحالف العربي يبدأ عملية ضد أهداف عسكرية للحوثيين في الضالع والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 6 دقائق - 9:23 ص, 29 مايو 2019 م التعليقات: 0 تتوافق مع القانون الدولي الإنساني الرياض- الخليج 365: بدأت مقاتلات التحالف العربي اليوم الأربعاء عملية نوعية لاستهداف مليشيات الحوثي الارهابية في محافظة الضالع. وقال التحالف العربي في بيان أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفيه واتخذنا كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.

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