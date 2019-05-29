الان تتابع أميركا: إيران تقف وراء الهجوم على السفن السعودية والاماراتية في خليج عمان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ابوظبي- الخليج 365:
قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون اليوم الأربعاء: نحن على ثقة بأن الإمارات والسعودية وأمريكا متفقون بشأن الأولويات وخطر امتلاك إيران أسلحة نووية.
وقال بولتون في تصريحات صحافية انه من شبه المؤكد أن إيران تقف وراء الهجوم على السفن السعودية والاماراتية في خليج عمان.
وأن هدفنا أن نوضح لإيران وأذرعها أن هذا النوع من الأنشطة قد يؤدي إلى رد قوي جدا من الولايات المتحدة. وأن عدم حدوث اعتداءات جديدة من إيران دليل على نجاح سياسة الردع الأميركية.
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