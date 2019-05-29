جابر الكحلة المري: يبقى تميم عاجز عن إدارة بلدية فما بالك بحكم شعب

قال المعارض القطري جابر الكحلة المري، أحد أبناء قبيلة الغفران، إن أمير قطر تميم بن حمد لا يستطيع أن يدير دويلة، مشيرا إلى أنه ليس الحاكم الفعلي للدوحة، معتبرا أنه عاجز عن إدارة بلدية.
وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، أضاف المري: "يبقى تميم بن حمد عاجز عن إدارة بلدية فما بالك بإدارة دولة وشعب قطر، وهذا ما جعل العاق – في إشارة إلى حمد بن خليفة أمير قطر السابق - يدير الدولة من خلف الستار".
وفي تغريدة أخرى أوضح المعارض القطري: "حكومة قطر تهجر القطريين، بينما تسن قانون حق اللجوء، الهدف ليس إنسانيا، بل شرعنة إيواء كل من يستهدف أمن الوطن العربي"، معتبرا أن هذه القانون لن يمنح ذلك الحق إلا لمن يثير الفتنة في موطنه.
وتابع في تغريدة ثالثة أن "أكثر ما يعرف فساد أسرة العاق هو شعب قطر، ولكن القطريين منقسمين بين فئتين، الأولى مشاركة في الفساد وهم أعضاء الحكومة والمقربين والبقية لا حول ولا قوة لهم، والوطن يضيع أمان نظرهم".
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