المعلمي: المشكلة القطرية أصغر من أن تشتت الصف العربي

أعرب مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، عن ثقته بلاده في توحيد الصف العربي ضد النظام الإيراني خلال القمم الثلاث المرتقبة بعد أيام في مكة المكرمة، مشيرا إلى أن هناك دولا عربية عدة مهدت للتدخلات الإيرانية في الشأن العربي.

وفي تصريحات صحافية، نقلتها صحيفة "اندبندنت عربية" قال المعلمي إن "العرب اتفقوا بإجماع كبير في مؤتمري القمة العربية الأخيرين اللذين عُقدا في الظهران في المملكة العربية السعودية، وفي تونس، حيث أصدروا بيانات وقرارات تُدين السلوك الإيراني في المنطقة، ويكاد يكون هناك إجماع على هذا الأمر بين الدول العربية، فلا أظنّ أن الدول العربية في مسألة التصدي للتدخلات الإيرانية مختلفة".

وتابع: "نعم قد نختلف في بعض الأساليب والتكتيكات، ولكن مسألة التصدي الأساسية، فأعتقد أن هناك إجماعا عربيا لصالح التصدي لهذا السلوك، وإن شاء الله نجد في القمة العربية المقبلة التي ستعقد في رحاب الحرم المكي الشريف ما يؤكد ذلك ويزيده عزما".

ولفت المعلمي إلى أن السعودية لها علاقات وثيقة مع كل الدول العربية من دون استثناء، وقال "شاهدتم مؤخرا زيارات خادم الحرمين الشريفين إلى تونس وزيارة سمو ولي العهد إلى الجزائر والمغرب وموريتانيا وتونس وغيرها، وتشاهدون هذا التيار المتدفّق من الزعماء العرب والمسلمين الذين يأتون باستمرار إلى السعودية".

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وأضاف: "نعلم الاستجابة الفورية والسريعة والواسعة النطاق لمعظم الدول العربية والإسلامية لدعوة خادم الحرمين إلى عقد القمة العربية والقمة الإسلامية في مكة المكرمة، واعتقادي أن المملكة قادرة على أن تجمع صفوف الدول العربية وكلمتهم على نطاقات مشتركة ومبادئ أساسية متفق عليها".

وقلل المعلمي من "المشكلة القطرية"، قائلا إنها "أصغر من أن تشتّت الصف العربي".

وتابع: "قطر موضوع صغير ويخص المملكة والدول المقاطعة لقطر، وليست هناك تدخلات كبيرة من جانب دول أُخرى، إنما هناك وساطة كويتية نحترمها ونجلها في هذا الشأن المحصور في نطاق قطر ونطاق السلوك القطري، والدول العربية الأُخرى لا تبالي به؟ يعني الدول العربي سواءً كانت تبالي أم لا تبالي إلا أنها لا تستطيع أن تؤثر في هذا الواقع، وإذا كان من تأثير فليكن في السلوك القطري حتى ينتهي السبب الأساس لهذه المقاطعة".