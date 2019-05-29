شكرا لقرائتكم بولتون: نتشاور مع حلفائنا للرد على أنشطة إيران ووكلائها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، أن السعودية والإمارات وأميركا متفقة بشأن خطر امتلاك إيران أسلحة نووية.

وقال بولتون الأربعاء: "نتشاور مع حلفائنا في المنطقة للرد على أنشطة إيران ووكلائها في الخليج".

كما أكد أن بلاده سترد بقوة على أي تهديد من إيران ووكلائها في المنطقة.

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وأضاف بولتون أنه "من شبه المؤكد أن إيران تقف وراء الهجوم على السفن قبالة سواحل الإمارات"، لافتاً: "من الواضح أن الهجوم على الناقلات قبالة الإمارات كان بألغام بحرية زرعتها إيران".

ووصل المسؤول الأميركي إلى الإمارات، ليل الثلاثاء، لبحث قضايا الأمن في المنطقة. وقال على "تويتر" إنه وصل إلى الإمارات لإجراء محادثات بشأن "القضايا الأمنية المهمة في المنطقة".

وتجري المحادثات في العاصمة أبوظبي مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد.

وتأتي زيارة بولتون في خضم التوتر مع طهران، وتتزامن مع انعقاد 3 قمم في السعودية الخميس والجمعة لبحث أمن الخليج.