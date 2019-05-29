قوات حفتر الليبية سلّمت القاهرة مطلوبا مصريا نفّذ عمليات إرهابية عدة

أعلن مكتب قائد ​الجيش الوطني​ الليبي المشير ​خليفة حفتر​، أنّ الأخير "التقى رئيس ​المخابرات المصرية​ ​اللواء​ عباس كامل في ​بنغازي​، وتمّ إثر الاجتماع تسليم الإرهابي هشام العشماوي، الّذي ترأس إحدى التنظيمات الإرهابية في مدينة درنة، ونفّذ عددًا من العمليات الإرهابية الدامية في ليبيا ومصر" .

وأوضح في بيان، أنّ "الاجتماع بين حفتر وكامل جرى في إطار عمليات مكافحة الإرهاب في شمال إفريقيا، وضمن التعاون المشترك مع مصر"، مبيّنًا أنّه "تمّ تسليم المطلوب المصري بموجب اتفاقية تعاون قضائي موقّعة بين البلدين".

والعشماوي الّذي كان ضابطًا في ​القوات​ الخاصة المصرية قبل أن يصبح "جهاديًّا" في عام 2012، وقد اعتقلته قوات حفتر في 8 تشرين الأول الماضي في درنة، خلال المعارك الّتي خاضتها لدحر المجموعات المسلحة الّتي كانت تسيطر على المدينة.