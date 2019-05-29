وزير اعلام اليمن: الدعم الأممي للحوثيين استهتار خطير بأرواح اليمنيين

انتقد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، دعم الأمم المتحدة، برنامج نزع الألغام التابع لجماعة "أنصار الله" الحوثيين، بعدد من المركبات. ورأى ان "قيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتسليم 20 سيارة دفع رباعي إلى المليشيات الحوثية المدعومة من إيران تحت غطاء دعم عمليات نزع الألغام في اليمن، والذي ستوجهه المليشيات لدعم عملياتها القتالية وتصعيدها في محافظات الضالع والحديدة، هو فضيحة أممية جديدة، واستهتار خطير بأرواح اليمنيين".
وأضاف: "منذ انقلابهم على الحكومة قبل 4 سنوات، لم تعلن المليشيات الحوثية عن القيام بانتزاع لغم أرضي واحد، في المقابل زرعت مئات الآلاف من الألغام بأنواعها وظهرت قياداتها عبر وسائل الأعلام وهي تحتفي وتتباهى بإطلاق معامل تصنيع الألغام والعبوات الناسفة، والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين".
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