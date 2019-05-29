وكالة أنباء الصين: الحرب التجارية تهدد واردات أميركا من المعادن النادرة

أعلنت وكالة أنباء ​الصين​ الجديدة (شينخوا) الصينية الرسمية، أنّ "حرب ​الولايات المتحدة الأميركية​ التجارية مع الصين، قد تعرّضها لخطر فقدان واراداتها من المعادن النادرة"، الّتي تستخرجها بكين وتدخل في الكثير من الصناعات الهامّة.

وركّزت على أنّ "في حين أنّ تلبية الطلب المحلي تمثّل أولويّة، إلّا أنّ الصين مستعدّة لبذل قصارى جهدها لتلبية الطلب العالمي للمعادن النادرة، ما دامت تستخدم لأغراض مشروعة"، لافتةً إلى أنّ "مع ذلك، إذا أراد أيّ شخص استخدام معادن نادرة مستوردة ضدّ الصين، فإنّ الشعب الصيني لن يوافق".

وجاءت هذه التعليقات في أعقاب زيارة الرئيس الصيني ​شي جينبينغ​ الأسبوع الماضي إلى شركة صينية ضخمة لاستخراج عناصر ومعادن الأرض النادرة، واعتبرت هذه الزيارة بمثابة تهديد بعد حظر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تعامل الشركات الأميركية مع عملاق الاتصالات الصيني "​هواوي​".

ويُعتبر قرار ترامب ضدّ شركة "هواوي"، حلقة في مسلسل حرب تجارية بدأها الرئيس الأميركي العام الماضي بسبب سياسات الصين التجارية غير العادلة في نظره.