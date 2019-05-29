حكومة نيوزيلندا: هجوم إلكتروني منظم استهدف تسريب وثائق سرية متعلق بالميزانية

أعلنت الحكومة النيوزيلندية أنّ "هجومًا إلكترونيًّا منظّمًا ومتعمّدًا، يقف وراء تسريب محرج لوثائق مالية سريّة متعلّقة بالميزانية"، الّتي ستُعلن هذا الأسبوع.
ولفت وزير الخزانة غبريال مخلوف إلى "أنّه أوكل الأمر إلى الشرطة بالاستناد إلى نصيحة من أجهزة الإستخبارات"، موضحًا أنّ "القراصنة هاجموا أنظمة حكوميّة ألفي مرّة خلال 48 ساعة في محاولة، نجحت جزئيًّا، للحصول على مستندات متعلّقة بالميزانية".
ورفض بـ"المطلق" ادّعاء "الحزب الوطني" المعارض بأنّ موظفي الوزارة نشروا وثائق الميزانية عن طريق الخطأ.
وتُعدّ وثائق الميزانية في نيوزيلندا من الأمور البالغة السريّة.
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