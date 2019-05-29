إصابة طيارين أستراليين بأشعة ليزر خلال تحليقهم فوق بحر الصين الجنوبي

ذكرت "هيئة الإذاعة الأسترالية الرسمية" أنّ "طيارين تابعين للبحرية الأسترالية أصيبوا بـ"الليزر" خلال تحليقهم فوق ​بحر الصين الجنوبي​ المتنازع عليه".

وأبلغت مصادر وزارة الدفاع الأسترالية، هيئة الإذاعة، أنّ "المروحيات استهدفت أثناء تحليقها ليلًا، ما أجبر الطيارين على العودة مؤقتًا إلى سفينتهم لإجراء فحوصات طبيّة".

ويُعتَقَد أنّ الهجمات بـ"الليزر" جاءت من سفن صيد صينية، غير أنّ هيئة الإذاعة لفتت إلى أنّه "لم يتم التأكّد رسميًّا بعد إن كانت ​السفن​ ترفع العلم الصيني".

مع الإشارة إلى أنّ السفن الحربية الأسترالية كانت تقوم بمناورة لمدّة شهر، وتختتم هذا الأسبوع".