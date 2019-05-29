أعلن "البنك المركزي الفنزويلي" أنّ "معدل التضخم في فنزويلا وصل في عام 2016 إلى 274,4 بالمئة، وفي العام 2017 إلى 862,6 بالمئة، وفي العام 2018 إلى 130 ألفًا و60,2 بالمئة".
وبيّن أنّ "عائدات البلاد من صادرات النفط الّتي تمثّل 96 بالمئة من مداخيل الخزينة، تراجعت بدورها في 2018 لتبلغ 29,81 مليار دولار أميركي".
وكانت هذه العائدات 85,603 مليار دولار في سنة 2013 و71,732 مليار دولار في 2014، حين انهارت أسعار الذهب الأسود واستعرت الأزمة في فنزويلا. وعلى الرّغم من أنّ أسعار النفط استعادت عافيتها في عام 2016، إلاّ أن الأمر لم ينسحب على الاقتصاد الفنزويلي وذلك بسبب الهبوط الحاد في الإنتاج.
كانت هذه تفاصيل خبر البنك المركزي الفنزويلي: معدّل التضخم بالبلد تخطى 130 ألفا بالمئة في 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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