مقتل وإصابة عناصر من جماعة "أنصار الله" بقصف للتحالف العربي على مأرب

أعلن ​الجيش اليمني​ التابع للحكومة الشرعية، مقتل وإصابة عناصر من جماعة "​أنصار الله​" ​الحوثيين​، بقصف جوي للتحالف العربي على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن. وفي محافظة تعز جنوب غربي اليمن، ذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله"، أن مقاتلي الجماعة أحبطوا زحفاً للجيش اليمني في جبهة حيفان جنوب تعز. وأكد مقتل وإصابة عدد من المهاجمين خلال تصدي "أنصار الله" لمحاولة الجيش استعادة مواقع خسرها الثلاثاء.

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