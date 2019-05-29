بولتون:من شبه المؤكد أن إيران تقف وراء الهجوم على السفن قبالة الإمارات

أكّد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، "أنّنا واثقون من أنّ الإمارات والسعودية والولايات المتحدة الأميركية تمتلك المخاوف نفسها بشأن خطورة السلاح النووي الإيراني"، مبيّنًا أنّ "إيران خرقت الاتفاق النووي سعيًا للحصول على أسلحة نووية". ولفت إلى "أنّنا نسعى لأن نكون حذرين ومسؤولين بشأن الردّ على الأنشطة الإيرانية وأنشطة أذرعها في منطقة الخليج".
وشدّد في تصريح له من الإمارات، على أنّ "من شبه المؤكّد أنّ إيران تقف وراء الهجوم على السفن قبالة سواحل الإمارات"، مركّزًا على أنّ "عدم حدوث اعتداءات جديدة من إيران دليل على نجاح سياسة الردع الأميركية". وكشف "أنّنا نتشاور عن كثب مع حلفائنا في المنطقة ونحاول أن نتحلّى بالمسؤوليّة في ردّنا على أنشطة إيران ووكلائها في الخليج".
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