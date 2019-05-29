شرطة اليابان: 10 ثوان فقط استغرقها منفذ عملية الطعن بطوكيو

كشفت ​الشرطة اليابانية​، ان منفذ عملية الطعن التي وقعت صباح أمس في مدينة كاواساكي اليابانية القريبة من العاصمة ​طوكيو​، استغرق 10 ثوان فقط، ليصيب ضحاياه الذين كان غالبيتهم من تلاميذ المرحلة الابتدائية، حيث كانوا في انتظار ​حافلة​ المدرسة.

وكانت وكالة "كيودو نيوز" للأنباء قد أعلنت ان "16 تلميذة وثلاثة بالغين أصيبوا في واقعة طعن خارج العاصمة اليابانية طوكيو، الثلاثاء"، فيما قال مسؤول محلي، "إن طفلة وبالغا لم تظهر عليهما أي علامات حيوية بعد الحادث الذي وقع في مدينة كاواساكي إلى ​الجنوب​ من طوكيو".

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن المشتبه به احتجز على الفور وأصيب إصابة بالغة بعد أن طعن نفسه في الرقبة، وقالت الشرطة، "إن المشتبه به، الذي بدا أنه في الأربعينيات أو الخمسينيات من عمره، كان يحمل سكاكين بكلتا يديه وطعن الضحايا قبل أن يطعن نفسه في الرقبة".