أشار أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق فادي كرم في حديث إذاعي إلى انه "سيكون هناك نقاش حول الموازنة بمجلس النواب كما حصل في جلسات الحكومة ومن حق النواب ان يناقشوا هذه الموازنة". وقال: "نحن لدينا بعض التحفظات على الموازنة رغم اننا سنمشي بها لأنها الخلاص للوطن وولوضع الاقتصادي".
وأضاف " سنعمل على طرح ملاحظاتنا في مجلس النواب وسنعمل على اقرارها، هناك خطوات اصلاحية لم تبرز في الموازنة، وهذا سيكون دورنا في مجلس النواب". وقال: "نحن بحاجة إلى طرح الأمور بتجرد ووضوح وهذا ما سنقوم به".
ورأى ان "الازمة التي نعيشيعا ليست بسبب رواتب بعض الموظفين بل هي بالاساس بسبب بالتهرب الضريبي ومرفأ بيروت وإيجارات مؤسسات الدولة اللبناني والكثير من الأمور".
كانت هذه تفاصيل خبر كرم:لدينا بعض التحفظات على الموازنة سنطرحها بمجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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