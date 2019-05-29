كرم:لدينا بعض التحفظات على الموازنة سنطرحها بمجلس النواب

أشار أمين سر تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب السابق ​فادي كرم​ في حديث إذاعي إلى انه "سيكون هناك نقاش حول ​الموازنة​ ب​مجلس النواب​ كما حصل في جلسات ​الحكومة​ ومن حق النواب ان يناقشوا هذه الموازنة". وقال: "نحن لدينا بعض التحفظات على الموازنة رغم اننا سنمشي بها لأنها الخلاص للوطن وولوضع الاقتصادي".

وأضاف " سنعمل على طرح ملاحظاتنا في مجلس النواب وسنعمل على اقرارها، هناك خطوات اصلاحية لم تبرز في الموازنة، وهذا سيكون دورنا في مجلس النواب". وقال: "نحن بحاجة إلى طرح الأمور بتجرد ووضوح وهذا ما سنقوم به".

ورأى ان "الازمة التي نعيشيعا ليست بسبب رواتب بعض الموظفين بل هي بالاساس بسبب بالتهرب الضريبي و​مرفأ بيروت​ وإيجارات مؤسسات الدولة اللبناني والكثير من الأمور".