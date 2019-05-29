عبدالله لشقير: غير مسموح لك القول إن كلامي سخيف والأفضل أن تتدرب على أصول التخاطب السياسي

توجّه عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ إلى وزير الإتصالات "العزيز" ​محمد شقير​، قائلًا: "أن تقول إنّ كلامي غير دقيق، هو حقّ لك، ولكن أن تقول إنّ كلامي سخيف، فغير مسموح لك ولغيرك من كبار القوم".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الأفضل أن تتدرّب على أصول التخاطب السياسي مهما اختلف الرأي، لا أن تتعاطى ال​سياسة​ بعقليّة المالك والآمر، فالدولة ومؤسساتها ملك الناس وليست ملك الرأسمالية الجشعة".