عقيص: إلغاء مادة تجيز تعيين قضاة دون المرور بمعهد الدروس القضائية خطوة نحو استقلالية القضاء

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​، إلى أنّ "اقتراح إلغاء المادة 77 من المرسوم الإشتراعي رقم 150/83، الّتي كانت تجيز تعيين قضاة أصيلين مباشرةً دون المرور ب​معهد الدروس القضائية​، إنجاز للجنة الإدارة والعدل".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "هذه خطوة إضافيّة نحو استقلاليّة السلطة القضائية وتعزيز دور معهد الدروس القضائية وحصريته في تأهيل ​القضاة​".