لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، إلى أنّ "اقتراح إلغاء المادة 77 من المرسوم الإشتراعي رقم 150/83، الّتي كانت تجيز تعيين قضاة أصيلين مباشرةً دون المرور بمعهد الدروس القضائية، إنجاز للجنة الإدارة والعدل".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "هذه خطوة إضافيّة نحو استقلاليّة السلطة القضائية وتعزيز دور معهد الدروس القضائية وحصريته في تأهيل القضاة".
كانت هذه تفاصيل خبر عقيص: إلغاء مادة تجيز تعيين قضاة دون المرور بمعهد الدروس القضائية خطوة نحو استقلالية القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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