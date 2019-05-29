قوى الأمن: توقيف 86 مطلوبا بجرائم مختلفة وضبط 1009 مخالفات سرعة زائدة أمس

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ "توقيف 86 مطلوبًا بتاريخ يوم أمس 28 أيار 2019، بجرائم مختلفة هي: ​مخدرات​، سرقة، إحتيال و​إطلاق نار​".

ولفتت إلى "ضبط 1009 مخالفات ​سرعة زائدة​ يوم أمس أيضًا".