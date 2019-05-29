طرابلسي: نأمل عدم تطيير الموازنة المقترحة في مجلس النواب

رأى عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إدكار طرابلسي​ في حديث إذاعي انه "لم نحقق كل ما نصبو اليه في مشروع قانون ​الموازنة​ ". وأضاف "هناك في الموازنة اجراءات اصلاحية لكنها لم تحقق كل ما أردناه إلا اننا لن تطير حسناتها ولا زال أمامنا 6 أشهر لينتهي مفعولها".

وشدد على انه "مصرون على قطع الحساب في الموازنة"، لافتا إلى ان "امكانية البرلمان ان يغير دائما واردة لأنه سيد نفسه لكننا نرجو ان لا يطير الموازنة بعما اتفق عليها معظم الفرقاء الممثلين في ​الحكومة​".