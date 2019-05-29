رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدكار طرابلسي في حديث إذاعي انه "لم نحقق كل ما نصبو اليه في مشروع قانون الموازنة ". وأضاف "هناك في الموازنة اجراءات اصلاحية لكنها لم تحقق كل ما أردناه إلا اننا لن تطير حسناتها ولا زال أمامنا 6 أشهر لينتهي مفعولها".
وشدد على انه "مصرون على قطع الحساب في الموازنة"، لافتا إلى ان "امكانية البرلمان ان يغير دائما واردة لأنه سيد نفسه لكننا نرجو ان لا يطير الموازنة بعما اتفق عليها معظم الفرقاء الممثلين في الحكومة".
كانت هذه تفاصيل خبر طرابلسي: نأمل عدم تطيير الموازنة المقترحة في مجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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