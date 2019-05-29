جنبلاط يأمل ان تنجح خطوة ترسيم الحدود البحرية والبرية

أشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه إلى "غريب الامر عند البعض. اذ عندما اتخذ موقف حول امر ما تقوم القيامة ولا تقعد. ها هي ​الولايات المتحدة​ تقبل ان تكون الوسيط بين ​لبنان​ و​اسرائيل​ برعاية ​الامم المتحدة​ في شأن الحدود البحرية. الم اصرح مطالبا بهذا الامر مع ال LBC ومن خلال اتفاق الهدنة. على امل ان تنجح خطوة ​ترسيم الحدود​ البحرية والبرية".

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