شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سامى المشد: الرئيس يدرك تحديات القطاع الصحى.. و100 مليون صحة ناجحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم منظومة الصحة كبيرة وملموسة، ويأتى على رأسها مبادرة 100 مليون صحة التى نجحت نجاحا كبيرا.

وأضاف "المشد"، أن الرئيس يدرك التحديات التي تواجه قطاع الصحة ويسعى للحفاظ علي صحة الإنسان والوقاية من الأمراض المزمنة والحرجة.

وأشاد أمين سر لجنة الشئون الصحية بتوجيهات رئيس الجمهورية بالكشف المبكر على فقدان وضعف السمع، وقال إنها تأتى استكمالا لمبادرة 100 مليون الصحة للكشف على مرضى فيروس سى والسكر والضغط والسمنة وغيرها.