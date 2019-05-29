شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"محلية البرلمان" يطالب بوضع خطة لتطوير المواقف العشوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سليمان العميرى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف المواقف العشوائية يحظى باهتمام كبير لدى اللجنة، ولابد من وضع خطة لتحديث وتطوير وتشغيل المواقف وساحات الانتظار على مستوى الجمهورية.

وشدد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة تقديم حصر دقيق وشامل للمواقف العشوائية على مستوى الجمهورية، ووضع آلية من اجل تقنينها وفقا لاشتراطات صارمة تهدف للحفاظ على المجتمع، وفى نفس الوقت لتعظيم الموارد بعد التطوير ورفع الكفاءة وأنها تعمل وفقا لشروط محددة.

وطالب عضو لجنة الإدارة المحلية، بتقديم حصر شامل حول عدد المواقف التى تم إنشائها وغير مستغلة حتى الآن، وتلك التى تمت إزالتها، بالإضافة إلى ما تم تقنين اوضاعه وذلك على مستوى الجمهورية، سواء من خلال تركيب كاميرات أو وضع خطوط سير وتعريفة ركوب ورقم للشكاوى وغيره من الآليات التى من شانها تذليل العقبات أمام المواطنين.