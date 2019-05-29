شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تعليم البرلمان": طالبنا بدعم موازنة قطاع التعليم لتحسين أوضاع المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سامى هاشم ،رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة أرسلت تقريرها بشأن موازنة التعليم للجنة الخطة والموازنه لإدراجها بمشروع الموازنة العامة للدولة 2019 /2020، على أن يكون للجنة جلسة مع خطة البرلمان لبحث المخصصات النهائية.

ولفت رئيس لجنة التعليم، فى تصريحات له، إلى أن اللجنة طالبت فى تقريرها بمجموعة من التوصيات، لدعم موازنة وزارة التربية والتعليم بما يكفى لتحسين أوضاع المعلمين وتدعيم النظام الجديد لتطوير التعليم .

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وأشار رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، إلى أن اللجنة طالبت بدعم كل مطالب الوزارة فى كافة القطاعات وزيادتها لتحسين أوضاع المعلمين ، بجانب العمل على زيادة دعم المستشفيات الجامعيه استعدادا لمنظومة التأمين الصحى خاصة وأنها تقدم خدمات كبيرة للشعب المصرى .

وأضاف "هاشم" أن اللجنة طالبت بزيادة موازنة الجامعات، وبالأخص جامعة أسوان وجامعة دمياط وآخرى لزيادة الانشاءات حتى تتمكن من قيام مهمتها.