جولة تفقدية لرئيس جامعة الوادي بالمدينة الجامعية في أول أيام عمله- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أجرى الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد، أمس الثلاثاء، زيارة للمدينة الجامعية للطلاب، لتفقد الحالة الفنية للمباني والخدمات المقدمة للطلاب، في أول يوم عمل له بعد تسلمه منصبه كرئيس للجامعة.

وقال "طنطاوي"، إن المدينة الجامعية على رأس الملفات التي سيتبناها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه سيعمل على تعزيزها بجميع الخدمات لتقديم خدمة متميزة للطلاب.

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وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين الدكتور عبد العزيز طنطاوي، ‏عميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان‏ سابقًا، رئيسا لجامعة الوادي الجديد.

وقال المهندس محمد عمر، مدير مكتب رئيس جامعة الوادي الجديد، إن الدكتور عبدالعزيز هو ثاني رئيس لجامعة الوادي الجديد، خلفا للدكتور عاطف أبو الوفا أول رئيسا للجامعة.

الدكتور عبد العزيز طنطاوي، ابن مركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، وتم تعيينه معيدًا بجامعة جنوب الوادي بكلية العلوم، ثم تدرج في المناصب حتى تم تعيينه عميدا لكلية العلوم بجامعة أسوان، ثم عميدًا لمعهد الدراسات الأفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان، ثم رئيسًا لجامعة الوادي الجديد.