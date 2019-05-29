خادم الحرمين يرأس جلسة "الوزراء" بمكة.. ويصدر حزمة قرارات وتوصيات



ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت بقصر الصفا في مكة المكرمة؛ حيث أصدر المجلس عدداً من القرارات والتوصيات.

وشهدت الجلسة التأكيد على استنكار المملكة، الهجمات الحوثية الأخيرة واستهداف المناطق المأهولة بالسكان بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

كما رحّب المجلس بقادة الدول المشاركة في القمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية التي تستضيفها مكة المكرمة يومي

25 و26 من شهر رمضان المبارك.

وأصدر المجلس قراراً بإعادة تشكيل لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء المنصوص عليها في المادة 13 من نظام الكهرباء الصادر به مرسوم ملكي، على أن يترأسها الدكتور محمد البجاد، وعضوية كل من: الدكتور محمد الفهد، الدكتور فهد الضويان، الدكتور أحمد العبدالوهاب، الدكتور على الشيخي، الدكتور محمد المغيولي.

Advertisements

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على ضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية.

وقرر أيضاً الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول.

وقرر المجلس تعديل المادة الرابعة من التنظيم الخاص بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 24 / 6 / 1428هـ، ليشرف على المركز مجلس أمناء برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وعضوية 12 من ذوي الاختصاص والمهارات العلمية والتميز والخبرة في مجالات البترول والطاقة والبحث العلم.